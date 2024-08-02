Бойцы из бригады 'Месть' устроили 'ночную охоту' на оккупантов в Серебрянском лесу (видео)

В Луганской области бойцы Луганского пограничного отряда им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса устроили ночную засаду и уничтожили вражеские укрепления.

Работали операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса вблизи Кременной.

Как сообщили в ГПСУ, с помощью тяжелого ударного беспилотника "Вампир" пограничники нанесли точные удары по позициям российских оккупантов вблизи Кременной. В результате атаки был уничтожен ряд вражеских укреплений.

Вас также заинтересует: "Разорвало центр принятия решений": дрон-камикадзе 47 бригады ликвидировал оккупантов, скрывавшихся в заброшенном здании (видео)

Видео работы пограничного отряда опубликовано в YouTube-канале Пограничной службы Украины.

"Низку вражеских укреплений разрушили операторы тяжелого бомбера "Вампир" в районе Серебрянского леса неподалеку от Кременной. Работа пограничников комендатуры быстрого реагирования "Aut nos aut nullus! - Или мы, или никто!"", — прокомментировали в ГПСУ.

Напомним, на днях пограничники на Харьковщине ликвидировали два танка и легковушку российской оккупационной армии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!