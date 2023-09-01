Бойцы из CODE 9.2. за одну ночь разбомбили техники россиян более чем на 5 млн долларов (видео)

Воины подразделения CODE 9.2. 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко (92 ОМБр) ночью атаковали военную технику российских боевиков. Одним ударным дроном были ликвидированы техники оккупантов на 5 млн долларов.

Об этом сообщили на Фейсбук-странице "Армии дронов". Отмечается, что одним ударным дроном вблизи Бахмута были взорваны российские танк Т-80, гаубица САУ 2С1 и танковый мостоукладчик МТУ-90.

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"В окрестностях Бахмута с помощью "птички" Армии дронов были превращены в металлолом танк Т-80 и гаубицу САУ 2с1, которые обстреливали наши территории. А также танковый мостоукладчик МТУ-90, который служил россиянам как раскладной мост и помогал переправлять технику через водоемы", – отмечается в сообщении.

Видео ночной охоты ударного дрона:

Напомним, на днях бойцы третьей Отдельной штурмовой бригады заняли позиции кафиров во время боев на Бахмутском направлении. Пехотинцы ночью без потерь выгнали россиян из занятых окопов.

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