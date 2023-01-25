Бойцы Нацгвардии артиллерийским ударом уничтожили российскую пушку и БК: зрелищное видео

Силы обороны Украины ликвидируют российских кафиров постоянно на всех направлениях. Бойцы Нацгвардии показали прямое поражение позиций врага и русской пушки.

Эффектное видео было опубликовано на Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины. Профессиональная работа проделана на Бахмутском направлении.

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"Зрелищное уничтожение российской 120 мм самоходной артиллерийской пушки 2С9 "Нона" вместе с БК. Прямое поражение произведено артиллерией Бригады быстрого реагирования НГУ на бахмутском направлении. Враг будет уничтожен!" – говорится в сообщении.

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Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Заместитель начальника разведки при Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о предстоящем возможном наступлении россиян. Ранее он уже оценивал сроки окончания войны в Украине.

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