Бойцы Нацгвардии взяли в плен группу вражеских пехотинцев на Купянском направлении (фото)

На Купянском направлении военнослужащие 2-го батальона 15-й бригады Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" захватили в плен вражескую пехотную группу, пытавшуюся закрепиться в пределах ответственности украинских сил.

Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко.

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"Бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады Нацгвардии 'Кара-Даг' взяли в плен группу вражеской пехоты, пытавшейся закрепиться в нашей зоне ответственности на Купянском направлении".

По словам Пивненко, движение противника было обнаружено заблаговременно с помощью беспилотных летательных аппаратов. Осознав преимущество украинских войск и не желая рисковать жизнью, оккупанты решили сдаться в плен без боя.

Напомним, армия РФ атаковала Запорожье.

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