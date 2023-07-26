Бойцы подразделения 'Махно' с помощью дрона помогли раненым собратьям эвакуироваться: видео

Во время боев на Запорожском направлении воины-добровольцы из подразделения "Махно" с помощью беспилотника заметили находившихся в опасности своих собратьев – это были бойцы 1-й Северской танковой бригады.

Ребята были ранены и требовали экстренной эвакуации.

Наши защитники из подразделения "Махно" не только сумели передать воду и лекарства раненым собратьям благодаря дронам, но и эвакуировать их в безопасное место.

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В своем Инстаграме добровольцы показали видео, как происходила эвакуация бойцов 1-й Северской танковой бригады – сначала махновцы сбросили с БПЛА воду и медикаменты, а еще – записку, как принимать лекарства.

Затем они сбросили и "инструкцию", что раненым нужно добраться до позиций находившихся неподалеку украинских бойцов. "Пейте лекарства и идите за дроном – там наши", – было написано в записке.

Отмечается, что, когда раненые добрались до наших позиций, им предоставили необходимую помощь и эвакуировали для дальнейшего лечения.

Напомним, украинские защитники настолько искусно управляют беспилотными летательными аппаратами, которые могут их применять не только для аэроразведки, но и для того, чтобы узнать о планах оккупантов. Так, бойцы боевой группы К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады показали видео, как с помощью дрона похитили рацию оккупанта.

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