Воюющие на стороне Украины представители "Русского добровольческого корпуса" удачно проводят операцию на территории Белгородской области. В частности, бойцам удалось затрофеить БТР спецслужб рф.

Речь идет о БТР 82А, принадлежавшем Федеральной службе безопасности. Об этом сообщили в Telegram-канале РДК.

"Мы не дождались сладких подарков от российской "оппозиции", поэтому сделали себе подарок сами. БТР 82А, например. PS РДК 1:0 ФСБ", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как бойцы РДК едут в увлеченной российской технике. На следующих кадрах показано, как один из военнослужащих залепляет букву "Z" стикером корпуса.

Добавим, на россии заявили о "попытке прорыва украинской диверсионной группы" в Белгородскую область.

По предварительным данным, легион "Свобода России" и "РДК" взяли под контроль Козинку и Гора-Подол, и выдвинулись в Гайворон Белгородской области.

Напомним, 20 мая основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевикам удалось захватить Бахмут. Украинское военное руководство эту информацию опровергло.

21 мая президент Владимир Зеленский во время встречи с главой США Джо Байденом ответил на вопрос, взяли ли вагнеровцы Бахмут, коротко: "Нет".

Президент США Джо Байден подтвердил 21 мая значительные потери россиян при попытке захватить Бахмут. Он назвал цифру в 100 тысяч вполне правдивой.

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