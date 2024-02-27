Бойцы Сил обороны сбили еще один истребитель Су-34 на Восточном направлении – командующий Олещук
26 февраля воины сил обороны Украины ликвидировали еще один российский самолет истребитель Су-34. Это произошло на 6 восточном направлении фронта.
Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил: "Минус еще один Су-34 на Восточном направлении. Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда. Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз".
Что известно о российском самолете истребитель Су-34
Су-34 (Sukhoi Su34) – это всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в Советском Союзе.
Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей.
Он имеет широкий спектр вооружений, включая ракеты, бомбы и пушки.
Вот некоторые из характеристик Су-34:
- Размах крыльев: 14,7м
- Длина: 22,2 м
- Высота: 6,0 м
- Максимальная скорость: 1,900 км/ч
- Дальность полета: 4,000 км
- Практический потолок: 17,000 м
- Силовая установка: два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф
- Вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-1, всевозможные ракеты, бомбы и другие боеприпасы.
Напомним, 17 февраля Воздушные Силы Украины уничтожили сразу три российских истребителя.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!