Бойцы Сил обороны сбили еще один истребитель Су-34 на Восточном направлении – командующий Олещук

26 февраля воины сил обороны Украины ликвидировали еще один российский самолет истребитель Су-34. Это произошло на 6 восточном направлении фронта.

Командующий Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил: "Минус еще один Су-34 на Восточном направлении. Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда. Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Ибо кто его знает, повезет или нет в этот раз".

Что известно о российском самолете истребитель Су-34

Су-34 (Sukhoi Su34) – это всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, разработанный в Советском Союзе.

Су-34 предназначен для поражения наземных и воздушных целей.

Он имеет широкий спектр вооружений, включая ракеты, бомбы и пушки.

Вот некоторые из характеристик Су-34:

Размах крыльев: 14,7м

Длина: 22,2 м

Высота: 6,0 м

Максимальная скорость: 1,900 км/ч

Дальность полета: 4,000 км

Практический потолок: 17,000 м

Силовая установка: два турбореактивных двигателя АЛ-31Ф

Вооружение: 30-мм пушка ГШ-30-1, всевозможные ракеты, бомбы и другие боеприпасы.

Напомним, 17 февраля Воздушные Силы Украины уничтожили сразу три российских истребителя.

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