Бойцы ССО на Бахмутском направлении ликвидировали 9 единиц техники врага и самих оккупантов (видео)

На восточном направлении фронта бойцы Сил специальных операций ВС Украины "охотились" на значительное количество вражеской техники. Среди уничтоженного – разные комплексы, РЭБ, пушки.

Как сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины в Фейсбуке, наши защитники "в течение недели вели охоту за важной техникой оккупанта".

"Одно из подразделений ССО Украины вместе с собратьями из Сил обороны уничтожили 9 единиц вражеской техники на Бахмутском направлении. На этот раз список вражеских потерь пополнили две пушки 2С5 "Гиацинт", 2 пушки 2С7 "Пион", Р-325У, станция РЕБ единицы комплекса П-18 "Малахит" и комплекс Каста-2Е2", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что технику врага жгла артиллерия.

Также командование показало работу снайперов ССО. Отмечается, что врага "минусовали" на дистанциях от 715 до 2062 метров.

Напомним, вблизи Бахмута аэроразведчики выследили российский танк Т-80. После метких выстрелов бойцов ВСУ он превратился в металлолом.

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