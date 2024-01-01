Бойцы ССО навели огонь HIMARS на ЗРК 'Бук' россиян в Донецкой области (взрывное видео)

Командование сил специальных операций ВС Украины сообщило об уничтожении на Донецком направлении фронта российского ЗРК "Бук".

Отмечается, что бойцы Третьего отдельного полка ССО во время разведывательных действий в Донецком направлении заметили зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" и станцию обнаружения и целеуказания 9С36, входящую в состав комплекса.

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"Операторы ССО навели на вражеский "Бук-М2" и РЛС огонь ракетного подразделения Сил обороны. В результате профессиональной корректировки и точного огневого поражения техника противника уничтожена", – говорится в сообщении.

Уничтожение зенитно-ракетного комплекса с помощью HIMARS попало на видео:

ЗРК "Бук" предназначен для борьбы с вражескими самолетами, вертолетами, крылатыми ракетами и беспилотниками. Используется россиянами для прикрытия разных родов войск или наземных объектов от вражеских массированных авианалетов. Способен работать в условиях, когда противник широко использует радиоэлектронное подавление и в любую погоду.

Напомним, ранее мы рассказывали, как на Авдеевском направлении воинами ССО была обезврежена разведывательная группа российских боевиков.

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