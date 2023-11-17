Бойцы ССО подорвали 'Урал' окупантов с иранскими снарядами к 'Градам' (зрелищное видео)

Бойцы Сил Специальных операций на южном направлении фронта уничтожили российский грузовик "Урал", который перевозил иранские снаряды в реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".

Взрывным видео, снятым на камеру беспилотника, поделилась пресс-служба ССО в своем Телеграм-канале.

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Отметятся, что во время проведения аэроразведки воины ССО обнаружили вражескую технику, как была замаскирована. "Экипаж БпАК оперативно скорректировал по целям огонь артиллерии подразделений Сил обороны, а также применил для ударов собственные FPV-дроны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что был уничтожен грузовой автомобиль "Урал-4320" с боекомплектом к РСЗО БМ-21 "Град". По данным разведки, в грузовике находились 55 реактивных снарядов иранского производства.

Ударом был поврежден и РСЗО БМ-21 "Град" оккупантов.

Напомним, вблизи Авдеевки Донецкой области 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко "кошмарит" российские позиции с помощью сбросов с дронов. Благодаря одному из таких попаданий был уничтожен полевой состав противотанковых мин и личный состав армии россиян.

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