Бойцы ССО показали эффектную ликвидацию 8 единиц вражеской техники (видео)

На южном направлении фронта аэроразведка сил специальных операций заметила перемещение техники врага и нанесла удары по ней. Результатом точных сбросов с беспилотников стала ликвидация 8 единиц техники окупантов.

Как сообщило Командование Сил специальных операций ВС Украины, работа операторов ударных БпАК 73 морского центра ССО Украины попала на видео.

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"Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", – прокомментировал эти кадры оператор БПАК.

"Только через несколько дней, удачными сбросами наши воины уничтожили 8 единиц техники окупантов. Работаем дальше", — добавили в командовании.

Напомним, на днях находящиеся на Бахмутском направлении украинские военные захватили вражеские блиндажи и окопы. Третья штурмовая бригада зашла на позиции противника и заняла его окопы для дальнейшего ведения боя.

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