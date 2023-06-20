Бойцы ССО показали ночную работу снайперов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, снайперы точными выстрелами ликвидировали ряд оккупантов.

Работа проводилась в ночное время. Об этом сообщили на канале Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

"Ночная работа снайперов ССО. На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть работу снайперов через прицел. Бойцы ССО выслеживают и уничтожают оккупантов.

Точное время и место ликвидации захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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