Бойцы ССО показали ночную работу снайперов под Бахмутом (видео)
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, снайперы точными выстрелами ликвидировали ряд оккупантов.
Работа проводилась в ночное время. Об этом сообщили на канале Сил специальных операций ВСУ в Telegram.
"Ночная работа снайперов ССО. На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", – говорится в сообщении.
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На видео можно увидеть работу снайперов через прицел. Бойцы ССО выслеживают и уничтожают оккупантов.
Точное время и место ликвидации захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.
Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.
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