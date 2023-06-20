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Война в Украине

Бойцы ССО показали ночную работу снайперов под Бахмутом (видео)

Максим Карпенко

Бойцы ССО показали ночную работу снайперов под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на одном из самых горячих участков фронта – Бахмутском направлении. В частности, снайперы точными выстрелами ликвидировали ряд оккупантов.

Работа проводилась в ночное время. Об этом сообщили на канале Сил специальных операций ВСУ в Telegram.

"Ночная работа снайперов ССО. На Бахмутском направлении воины Сил специальных операций уничтожают оккупантов. Кадры точного поражения живой силы противника", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть работу снайперов через прицел. Бойцы ССО выслеживают и уничтожают оккупантов.

Точное время и место ликвидации захватчиков не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, Залужный показал, как воины из 128-й бригады освобождали Пятихатки от врага.

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