Бойцы ССО показали видео внезапного ближнего боя с оккупантами в районе Кременной во время разведки

"Воины Сил специальных операций во время проведения разведки наткнулись на скопление сил врага в районные города Кременная Луганской области. Украинские военные сразу решили вступить в ближний бой.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО. Там заметили, что по российским захватчикам использовали минометы.

"Во время проведения специальной разведки в районе города Кременная воины ССО Украины натолкнулись на скопление сил противника. Операторы Сил специальных операций сразу приняли решение вступить в бой. Огненное поражение российским оккупантам нанесли, в частности, и из минометов", – говорится в сообщении.

Какая ситуация у Кременной

Военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью ТСН.ua объяснил, что подразделения ВСУ очень близко подошли к Кременной. В случае освобождения этого города могут возникнуть условия для оперативного оцепления 15-тысячной группировки российских войск.

Следовательно, враг понимает опасность, поэтому предпринимает попытки, чтобы сорвать планы украинских военных встречными атаками.

Также российские военные пытаются улучшить свои тактические позиции в Лиманском направлении, Купянском и на территории Луганской области.

"Речь идет о попытках кафиров атаковать в районе Кременной и на Сватовском отрезке. Туда переброшены подразделения 76-й дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ... Кроме того, переброшены подразделения 27-й и 35-й бригад. Введены в действие фактически все резервы вооруженных сил РФ. Меньше с тем, попытки россиян контратаковать в районе Стельмаховки, это Купянское направление, потерпели сокрушительное поражение", – рассказал Снегирев.

Эксперт отметил, что подразделения ВСУ продвинулись в районе города Кременная. В частности, возле населенного пункта Диброва продвижение украинских подразделений вглубь временно оккупированной территории от 4 до 7 км. Отдельные подразделения ВСУ базируются от города Кременная на расстоянии 2-2,5 км.

По словам Снегирева, контроль над городом Кременная "создает для ВСУ предпосылки для оперативного окружения российской группировки, которая сосредоточена в агломерации городов Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, общая численность до 15 тысяч личного состава".

"Россияне не могут не понимать возможности подобного сценария. Именно с этим связана передислокация и так называемые срывные атаки. Это попытка сорвать контрнаступление ВСУ встречным характером атак... Активизация на Донецком направлении – это попытка сорвать наступление ВСУ в Кременной. Контроль над этим населенным пунктом – это выход в подбрюшье не только Луганской группировки, но и группировки российских войск, оперирующих на территории Донецкой области", – пояснил эксперт.

Напомним, что военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

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