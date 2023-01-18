Спецназовцы ВСУ уничтожили группу российских военных, которая "заблудилась" в луганских степях (видео)

Военнослужащие 3-го отдельного полка спецназа имени князя Святослава Храброго во взаимодействии с дружественным подразделением помогли ликвидировать группу российских войск в Луганской области. Оккупанты были обнаружены благодаря аэроразведке.

Видео работы спецназовцев показали на Facebook-странице полка имени Святослава Храброго. Они уничтожили вражескую группу, заблудившуюся в луганских степях.

Отмечается, что операторы БПЛА заметили группу врага с помощью коптера.

"Скорректировав огонь артиллерии и минометного расчета, спецназовцы помогли непрошеным гостям оформить билеты на концерт Кобзона. Работа операторов ССО – это настоящее искусство", – говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, кафиры больше никогда не будут бродить, поскольку спецназовцы им "помогли".

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения. Военная помощь от западных стран будет выделена в ближайшее время.

Руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин сообщил, что кафиры готовятся отражать наступление украинских военных на Запорожском направлении. По его словам, россияне планируют отбить атаку и уйти в собственное наступление.

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