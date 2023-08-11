Бойцы Третьей штурмовой за сутки уничтожили четыре танка оккупантов (видео)

Аэроразведчики из подразделения "Крылья" 3-й Отдельной штурмовой бригады лишь за сутки скорректировали огонь по вражеским танкам на Бахмутском направлении. Бойцами ОШБр были ликвидированы четыре танка российских захватчиков.

Видео уничтожения вражеской техники наши защитники показали в своем телеграмме-канале. Случилось это 9 августа.

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"Только за 09.08.2023 на Бахмутском направлении силами подразделения "Крылья" Третьей штурмовой бригады был обнаружен и скорректирован огонь по четырем танкам противника. Это результат совместного взаимодействия подразделений "Асгард", "Глаза", "Крылья" 3 ОШБр, 26-й , начальника РЭБ 28", – прокомментировали эти кадры бойцы 3-й Штурмовой.

Ранее рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) "АХИЛЛЕС" 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко в Луганской области уничтожила военный грузовик оккупантов и вместе с ним и находившихся в КамАЗе российских боевиков.

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