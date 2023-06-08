Бойцы ВСУ и ГПСУ устроили оккупантам "минометное шоу" вблизи Бахмута (видео)
На Бахмутском направлении продолжаются бои с русскими интервентами. Бойцам ВСУ и ГПСУ удалось уничтожить группу врага, которая "гуляла по украинской территории".
Видео уничтожения оккупантов обнародовала Государственная пограничная служба Украины в Телеграме.
Отмечается, что по врагу ударили минометы и гранатометы.
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"Совместное минометное "шоу" ГПСУ и ВСУ: никто не жаловался. На Бахмутском направлении драки ГНСУ вместе с собратьями из ВСУ обнаружили движение вражеской группы, которая "гуляла" по украинской территории", – говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что в результате "минометного шоу" двое оккупантов ликвидированы, а еще двое обезврежены.
Напомним, ВСУ ликвидировали группу оккупантов дроном-камикадзе.
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