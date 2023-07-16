Бойцы ВСУ из HIMARS 'скосили' вражеский 2С4 'Тюльпан' в Донецкой области (взрывное видео)

Вблизи поселка Зайцевое Донецкой области украинские защитники уничтожили самоходный российский миномет 2С4 "Тюльпан". Они "сделали больно" вражеской технике выстрелом из артиллерийского ракетного комплекса HIMARS.

Видео удара по миномету опубликовано в телеграм-канале сообщества Deep State.

Отмечается, что точность удара корректировали бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады, а ударили по "Тюльпану" бойцы тактической группы "Адам".

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"Поражение кац*пского 2С4 "Тюльпан" Хаймарсом возле Зайцевого. Работа - ЗТГр Адам, корректировка - 3 ОШБр", – говорится в описании к видео.

2С4 "Тюльпан" – это 120-мм самоходная минометная система, разработанная в СССР в 1960-х годах. Она предназначена для уничтожения укрепленных объектов, фортификационных сооружений, бронетанковой техники и живой силы противника. "Тюльпан" обладает высокой точностью стрельбы и может поражать цели на расстоянии до 13 километров.

Система "Тюльпан" имеет гусеничную базу и экипаж из четырех человек. Она вооружена 120 мм минометом, который может вести огонь осколочно-фугасными, кумулятивными и термобарическими боеприпасами. "Тюльпан" также имеет бронированный корпус, защищающий экипаж от огня малокалиберного оружия и осколков.

Характеристики 2С4 "Тюльпан":

Масса: 22 тонны

Длина: 9,5 метров

Ширина: 3,3 метров

Высота: 2,8 метров

Экипаж: 4 человека

Вооружение: 120-мм миномет

Дальность стрельбы: 13 километров

Максимальная скорость: 60 километров в час

Запас хода: 500 км

Ранее бойцы 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью аэроразведчиков накрыли позиции россиян на Сватовском направлении.

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