Бойцы ВСУ подсказали Пригожину, где искать вагнеровцев (забавное видео)
российский бизнесмен, владелец частной военной компании "Вагнер" евгений пригожин пожаловался, что вскоре его ЧВК может исчезнуть. 28 апреля он сказал, что "Вагнер" скоро прекратит свое существование: "вагнеровцы" уйдут в историю".
Украинские защитники решили подсказать пригожин, где ему искать своих боевиков. Да, в сети появилось видео, как наши бойцы атаковали очередной окоп пригожинских боевиков.
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Подразделение 92-й бригады Code 9.2 сбросил на вражеский тайник боеприпас и после взрыва из окопа выскочил полуобнаженный российский боевик с намотанными на ноги тряпками.
"После заявления Пригожина, что вагнер заканчивается, они пытаются размножаться прямо в траншее. Похоже, Code 9.2 наломал им любовные оргии", – так прокомментировали эти кадры наши военные.
Военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Телеграм-канале, комментируя эти кадры, заявил: "Только что пообщался с командиром 92-й бригады. Он говорит, это личное поздравление от бригады хозяину вагнеровцев пригожину: "Вот так все вы будете бежать, выпадая из штанов".
Справка: ЧВК "Вагнер" - российская частная военная компания, которую рф использует в военных конфликтах. В ее ряды активно привлекают лиц, отбывающих наказание за различные преступления и тех, кто не стесняется воевать за деньги.
В Центре нацсопротивления считают, что массовое вовлечение зеков в кремлевские войска обусловлено тем, что их смерть влечет за собой существенно меньшее возмущение среди масс.
В разведке считают, что владелец ПИК Пригожин исключительно медийной и политической фигурой. Представитель ГУР МО Андрей Юсов заявлял, что Пригожин занимается финансированием войны – это теневой бизнес на территории России и за рубежом.
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