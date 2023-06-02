Бойцы ВСУ показали эффектное видео ликвидации артой российского блиндажа

В одном из восточных направлений фронта украинские защитники "отминусовали" блиндаж российских боевиков. Он был уничтожен прямым попаданием артиллерийского снаряда.

Видео горящего российского блиндажа опубликовали воины 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича

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Отмечается, что артиллеристы работали совместно с бойцами Первой бригады специального назначения им. Ивана Богуна.

На кадрах можно увидеть, что бойцам из 26 бригады удалось с первого выстрела разгромить вражеские позиции.

Напомним, бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады дали отпор оккупантам, попытавшимся атаковать позицию ВСУ.

Предлагаем также пересмотреть, как украинские военные на разных участках фронта продолжают уничтожать технику оккупантов и живую силу захватчиков. В частности, бойцы батальона К-2 из 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины показали, как поразили позицию российских минометчиков.

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