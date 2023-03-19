Бойцы ВСУ показали прицельное уничтожение российской пехоты, которая пыталась спрятаться (видео)

Украинские защитники продолжают отвоевывать клочок украинской земли и уничтожать российских военных. Недавно бойцы ВСУ "минунули" группу российской пехоты.

Об этом говорится на Facebook-странице 66-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Военные не назвали направление, на котором ликвидировали российскую пехоту.

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"Минусует окупантов 66-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ", – отметили в сети.

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Спецназовцы Службы безопасности Украины приближают нашу победу, ликвидируя живую силу врага и технику. За одну ночь защитники "минуснули" десять российских танков и один бронетранспортер.

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