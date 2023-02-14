Бойцы ВСУ с помощью Excalibur уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Палантин" (видео)
Украинские бойцы благодаря корректировке операторов БПЛА "Аист" ликвидировали новейший российский комплекс РЭБ "Палантин". Он был уничтожен высокоточным снарядом Excalibur.
Об этом сообщили в соцсетях и опубликовали видео "заземления" российской военной техники. Расправиться с РЭБ "Палантин" удалось воинам 128 отдельной горно-штурмовой бригады.
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"Уничтожение редкого российского комплекса РЭБ Палантин высокоточным снарядом Excalibur", – прокомментировали эти кадры авторы видео.
Справка: комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин" россияне активно используют во время войны в Украине. Благодаря ему оккупанты приглушают средства связи штабов.
РЭБ выходит в заданный район, на подготовку с марша требуется около получаса, включая подъем 15-метровых антенных устройств, и "за считанные минуты", как утверждает российская пропаганда, лишает противника связи в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах.
Также на значительной территории останавливается сигнал сотовой и транкинговой связи. Палантин может действовать на беспилотники. Дальность их приглушения составляет до 20 км. Базой для перевозки этого РЭБ служит КамАЗ.
Снаряд Excalibur
Это шведско-американский 155-мм артиллерийский снаряд, который подходит к целому ряду стандартных артиллерийских систем НАТО. Он управляется с помощью GPS и имеет очень высокую точность.
Управляемый активно реактивный снаряд увеличенной дальности M982 Excalibur имеет дальность поражения до 60 км.
Предлагаем узнать, как украинским бойцам удалось уничтожить БМ-21 "Град", САУ 2С3 "Акация", два танка Т-72Б и БМП-2.
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