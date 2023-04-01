Более 50 разрушительных торнадо пронеслись по центральной части США: есть разрушенные города и погибшие (видео)

Сильные шторма обрушились на центральную часть США. Поступило более 50 сообщений о торнадо.

Торнадо нанесли значительный ущерб – были уничтожены дома, здания предприятий в пригороде Спрингфилда, штат Иллинойс. В городе Винни (Арканзас) с домов и местной школы сорвало крыши.

Деревья в городе вырвало с корнями и разбрасывало по дороге. В Арканзасе стихия унесла жизни по меньшей мере 3 человека, еще 50 жителей госпитализированы.

Местные СМИ сообщают, что из-за повреждений линий электропередач около 300 тысяч потребителей остались без света, больше всего – в Иллинойсе, где обесточено более 100 пользователей.

По данным издания desmoinesregister.com, в городе Шарлотт (Северная Каролина) пришлось эвакуировать пол города из-за утечки пропаном – было повреждено 10 000 галлонов с газом.

В настоящее время службы по чрезвычайным ситуациям работают в городах, где прошлись торнадо. Спасатели помогают расчищать мусор и завалы домов в поисках пострадавших.

Напомним, неделю назад мощный торнадо сравнил с землей город в штате Миссисипи.

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