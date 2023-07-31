Более миллиона гривен в год: сколько зарабатывает Виталий Кличко и его заместители

Председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривоший рассказал о доходах мэра Киева Виталия Кличко и 12 его заместителей. В частности, их должностной оклад невысок, в то время как основная сумма состоит из ежемесячных премий за разные заслуги.

Об этом сообщили в today.ua. Отметили, что благодаря ежемесячным надбавкам и доплатам доход топовых чиновников КГГА в разы выше средней зарплаты в Украине.

Таким образом, с начала полномасштабного вторжения только мэр Виталий Кличко и два его заместителя не получали никаких надбавок к должностному окладу, у других заработки – не сократились. В частности, их годовой доход выглядит следующим образом:

Николай Поворозник – 1,23 млн гривен;

Марина Хонда – 1,09 млн гривен;

Петр Пантелеев – 1,04 млн гривен;

Виталий Кличко – 1,01 млн гривен;

Валентин Мондриевский – 1 млн гривен;

Петр Оленич – 975,65 тыс. гривен;

Вячеслав Непоп – 927,86 тыс. гривен;

Анна Старостенко – 734,39 тыс. гривен;

Владислав Андронов (работает с июня прошлого года) – 674,83 тыс. гривен;

Владимир Прокопов – 650,52 тыс. гривен;

Елена Говорова – 646,33 тыс. гривен;

Андрей Крищенко – 308,44 тыс. гривен;

Константин Усов – 228,52 тыс. гривен.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник имеет самый высокий годовой доход, состоящий из:

должностной оклад – 16 тыс. гривен;

ежемесячная надбавка за выслугу лет и интенсивность труда;

социальная материальная помощь (дважды в год) – 150 тыс. гривен;

единовременно средства на оздоровление – 84,22 тыс. гривен.

В то время как заместители Кличко – Марина Хонда и Петр Пантелеев также имеют более высокий доход, чем у мэра. Они зарабатывают около 15 тысяч гривен ежемесячно, плюс прибавки, премии, пособие на оздоровление.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения выплаты военнослужащих претерпели изменения. Сейчас зарплата зависит от должностного оклада, звания и наград во время службы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал !