Понад мільйон гривень в рік: скільки заробляє Віталій Кличко та його заступники

Голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривоший розповів про доходи мера Києва Віталія Кличка та 12 його заступників. Зокрема, їхній посадовий оклад невисокий, тоді як основна сума складається зі щомісячних премій за різні заслуги.

Про це повідомили в today.ua. Зазначили, що завдяки щомісячним надбавкам та доплатам дохід топових чиновників КМДА в рази вищий, ніж середня зарплата в Україні.

Таким чином від початку повномасштабного вторгнення лише мер Віталій Кличко та два його заступники не отримували жодних надбавок до посадового окладу, в інших заробітки – не скоротилися. Зокрема, їхній річний дохід виглядає таким чином:

Микола Поворозник – 1,23 млн гривень;

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Марина Хонда – 1,09 млн гривень;

Петро Пантелєєв – 1,04 млн гривень;

Віталій Кличко – 1,01 млн гривень;

Валентин Мондрієвський – 1 млн гривень;

Петро Оленич – 975,65 тис. гривень;

В'ячеслав Непоп – 927,86 тис. гривень;

Ганна Старостенко – 734,39 тис. гривень;

Владислав Андронов (працює з червня минулого року) – 674,83 тис. гривень;

Володимир Прокопов – 650,52 тис. гривень;

Олена Говорова – 646,33 тис. гривень;

Андрій Крищенко – 308,44 тис. гривень;

Костянтин Усов – 228,52 тис. гривень.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник має найвищий річний дохід, який складається з:

посадовий оклад – 16 тис. гривень;

щомісячна надбавка за вислугу років та інтенсивність праці;

соціальна матеріальна допомога (двічі на рік) – 150 тис. гривень;

одноразово кошти на оздоровлення – 84,22 тис. гривень.

Тоді як заступники Кличка – Марина Хонда та Петро Пантелєєв також мають вищий дохід, ніж у мера. Вони заробляють близько 15 тисяч гривень щомісяця, плюс надбавки, премії, допомога на оздоровлення.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення виплати військовослужбовців зазнали змін. Зараз зарплата залежить від посадового окладу, звання та заслуг під час служби.

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