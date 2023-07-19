Українським військовим пояснили, хто може отримати 100 тисяч гривень зарплати у липні

В Україні виплати військовослужбовцям зазнали змін після початку повномасштабного вторгнення. Зараз зарплата залежить від посадового окладу, звання та заслуг під час служби.

Водночас окремі військові мають право отримати додаткові 100 тисяч гривень. Йдеться про бійців, які вели бойові дії безпосередньо на лінії зіткнення, зокрема перебуваючи в першому ешелоні оборони або наступу, розповіли фахівці "Юридичної сотні".

Окрім них на 100 тисяч гривень можуть претендувати військові, які виявляли повітряні цілі росіян у районах ведення воєнних дій, а також:

вели повітряний бій чи здійснювали польоти;

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перебували у складі підрозділу ракетних військ і артилерії, діючи в заходах із вогневого ураження противника;

воювали на тимчасово окупованих територіях і між позиціями військ;

здійснювали вогневе ураження повітряних або морських цілей;

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На додаткові виплати також можуть розраховувати бійці, які:

виводили повітряні судна з-під удару ворога з виконанням зльоту;

брали участь у бойових діях на кораблях, катерах, суднах у морській чи річковій акваторії поза межами пунктів базування;

відбивали збройні напади на об’єкти під охороною, звільняли їх від окупації та насильного заволодіння зброєю та бойовою технікою.

Крім того, виплату нараховують службовцям, які отримали каліцтво чи поранення, а також перебувають на стаціонарному лікуванні.

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