Больше, чем в растворимом кофе: Сколько кофеина содержится в пакетах черного и зеленого чая

Кофе не единственный напиток, который может придать бодрости. Эксперты изучили содержание кофеина в чае и обнаружили, что в некоторых случаях оно может действовать даже лучше в зависимости от сорта чая и способа его приготовления. Давайте разберемся, сколько кофеина содержится в кофе и чае и как они влияют на организм.

Обычно считается, что кофе содержит больше кофеина, чем чай, пишет УНИАН. Однако исследования показывают, что в кофе количество кофеина примерно в 1,5-3 раза меньше, чем в чае. К примеру, чайные листья содержат в среднем 3,5% кофеина (от общей массы сухого листа), тогда как в зернах кофе этот показатель колеблется от 1,1% до 2,2% (от массы бобов).

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Кофеин содержится в разных сортах чая – черном, зеленом и белом. Однако его количество зависит от времени сбора листьев и степени ферментации. Обычно в старом чае (из зрелых листьев) содержание кофеина меньше, чем в молодом чае. Следует также отметить, что в черном чае благодаря ферментации кофеина больше, чем в зеленом.

Ниже приведен уровень кофеина в различных типах чая на объем одной чашки (230 мл):

Черный чай: в среднем 47 мг, максимально 90 мг кофеина.

Зеленый чай: в среднем 20 мг, максимально 45 мг кофеина.

Белый чай: в среднем 6 мг, максимально 60 мг кофеина.

Уровень кофеина в чае зависит от температуры воды и длительности заваривания. Температура также важна для кофе, где идеальная температура составляет 90-96°C.

Пакетированный чай содержит даже больше кофеина, чем листовой чай, поскольку чайные листья, переработанные в крошку, выделяют больше кофеина во время заваривания. Однако уровень кофеина на чашку примерно одинаков между пакетированным чаем и листовым.

И хотя в чае кофеина может быть больше, чем в кофе, он действует менее импульсивно и придает устойчивую энергию благодаря наличию вещества L-теанина. L-теанин содержится как в зеленом, так и в черном чае, однако в зеленом чае это вещество немного больше. Таким образом, чай действует более смягченно, но продолжительнее.

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