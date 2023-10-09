Большинство людей совершает ошибки: эксперт объяснила, как правильно варить рис

Рис является одним из основных продуктов, которыми так легко ошибиться, а затем испортить все блюдо. Его легко недоварить так, чтобы зерно стало твердым, переварить в кашу или даже сжечь.

Эксперт Анна Бехешти объяснила, как правильно варить рис и каких ошибок нужно избегать. По этому сообщает Express.co.uk.

Для идеально сваренного риса басмати лучше всего соотношение воды к рису 2:1. В то же время, для жасминового или длиннозернистого риса правильное соотношение воды к рису составляет 1,5:1.

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Если вы предпочитаете более твердую консистенцию, вы можете немного уменьшить количество воды. Также важным шагом является промывка зерен.

Промывание риса удаляет любой избыток крахмала, давая больше отдельных рыхлых зерен, подчеркивая его превосходный вкус.

Предлагаем узнать, как промыть рис перед варкой, чтобы он получился рассыпчатым и вкусным.

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