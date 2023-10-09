Більшість людей робить помилки: експертка пояснила, як правильно варити рис

Рис є одним із тих основних продуктів, якими так легко помилитися, а потім зіпсувати всю страву. Його легко недоварити так, щоб зерно стало твердим, переварити до каші або навіть спалити.

Експертка Анна Бехешті пояснила, як правильно варити рис та яких помилок потрібно уникати. По це повідомляє Express.co.uk.

Для ідеально звареного рису басматі найкращим є співвідношення води до рису 2:1. Водночас для жасминового або довгозернистого рису правильне співвідношення води до рису становить 1,5:1.

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Якщо ви віддаєте перевагу твердішій консистенції, ви можете трохи зменшити кількість води. Також важливим кроком є промивання зерен.

Промивання рису видаляє будь-який надлишок крохмалю, даючи більше окремих, пухких зерен, підкреслюючи його чудовий смак.

Пропонуємо дізнатися, як промити рис перед варінням, щоб він вийшов розсипчастим та смачним.

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