"Большинство подразделений "Вагнера" было уничтожено": Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в районе Бахмута. По ее словам, украинские военные уничтожили большинство подразделений ЧВК "Вагнер".
Поэтому россияне вынуждены заменять наемников обычными военнослужащими. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона.
"Россияне вынуждены делать эту замену, потому что большинство подразделений Вагнера были уничтожены нашими Вооруженными силами. Они вынуждены сейчас это делать", – отметила она.
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Замглавы Минобороны добавила, что регулярные российские военные демотивированы. В отличие от "вагнеровцев", которым обещают деньги и освобождения от срока в тюрьме, российским военным ничего не обещают.
Маляр подчеркнула, что ситуация в Бахмуте "напряжена и сложна". Враг преобладает численно, однако потери оккупантов, по ее словам, значительно выше, чем у украинских защитников.
Напомним, ранее украинские защитники на восточном направлении из дрона выследили российских оккупантов, обустраивавших себе позиции. Враг был ликвидирован точным сбросом с беспилотника.
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