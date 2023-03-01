Большой успех или неудачи: последняя цифра года рождения может рассказать, что вас ждет

Некоторые люди замечают, что им везет буквально во всем – они без труда находят хорошую работу, заводят новых друзей и устраивают личную жизнь. Другие часто борются с трудностями и жалуются, что у них не получается почти ничего, несмотря на приложенные усилия.

По словам нумерологов, это может быть связано с тем, что суждено человеку звездами. Так, большое значение имеет последняя цифра года рождения. Читайте детальнее!

Если год рождения заканчивается на 0-1, например 1950, 1960, 2000, 1971, 1981, 2011 и т.д.

Люди, чей год рождения заканчивается на цифры 0-1, сильны духом и настойчиво идут к своим целям. Они очень амбициозные и быстро продвигаются по карьерной лестнице. Деньги сами идут к ним в руки, что позволяет обеспечить безбедную жизнь. Однако даже мелкая неудача становится для них ударом,, который переживают болезненно.

Если год рождения заканчивается на 2-3 – 1952, 1962, 2002, 1973, 1983, 2003 и т.д.

Люди, чей год рождения заканчивается на цифру 2-3, артистичны и креативны. Они очень чуткие, но терпеть не могут рутины. Их стремление ко всему новому мешает добиться успехов на работе: смена сферы деятельности для них обычное дело. Стремление к перфекционизму иногда переходит все грани и становится проблемой в личной жизни.

Если год рождения заканчивается на 4-5 – 1954, 1964, 2004, 1975, 1985, 2005 и т.д.

Люди, год рождения которых заканчивается на цифру 4 или 5, убеждены в своей силе и мудрости. Они являются настоящими лидерами, которые могут вести за собой других, поэтому обычно занимают руководящие должности. Успех в бизнесе им предписан звездами, и даже самые рискованные проекты приносят солидные деньги.

Если год рождения заканчивается на 6-7 – 1956, 1966, 2006, 1977, 1987, 2007 и т.д.

Люди, чей год рождения заканчивается на цифру 6 или 7, очень страстные. Они предприимчивы, импульсивны, но и безрассудны. Спонтанные поступки часто приводят к неприятностям, так что с трудностями приходится бороться постоянно. Особенно страдает финансовая сфере – денег может критически не хватать. Непостоянство мешает счастью в личной жизни.

Если год рождения заканчивается на 8-9 – в 1958, 1968, 2008, 1979, 1989, 2009 и т.д.

Люди, год рождения которых заканчивается на 8 или 9, наиболее эмоционально устойчивы. Это надежные, терпеливые, осторожные и преданные люди. Могут жертвовать собой ради других, забывая о собственных нуждах, но только в том случае, если уверены, что им ответят тем же. Чтобы добиться успеха, им нужно много и тяжело работать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.