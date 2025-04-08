'Бомбардируют, как сумасшедшие' - Трамп резко высказался по поводу российских атак на Украину

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство по поводу активизации российских атак на Украину в последнее время. "Мне не нравится, что происходит с бомбежками, потому что они (россияне — ред.) сейчас бомбят, как безумные."

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Овальном кабинете. Он также добавил, что ситуация является "очень плохой" и вызывает у него беспокойство.

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Кроме того, Трамп напомнил, что США продолжают дипломатические усилия - ведут переговоры как с Украиной, так и с Россией в попытке достичь мирного урегулирования.

"Мы якобы продвигаемся вперед, но меня беспокоит интенсивность продолжающихся в последние дни бомбардировок. Это просто ужасно," — подытожил он.

Напомним, Трамп признал, что конфликт в Овальном кабинете был частью стратегии давления на Украину.

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