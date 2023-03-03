Брауни без молока и яиц: экономный рецепт для тех, кто держит пост

Брауни – мечта каждого сладкоежки. А вы знали, что его можно сделать постным? Если нет, предлагаем невероятно простой рецепт этого вкусности.

Им поделились гастро-эксперты издания Shuba. Этот рецепт не только простой, но и экономный, поэтому его можно будет готовить едва ли не все время, пока продлится Великий пост.

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На шесть порций пирога возьмите:

Мука пшеничная – стакан

Манная крупа – стакан

Сахар – стакан

Какао – 2 ст. л.

Сода пищевая – 1 ч. л.

Уксус 9% – 1 ч. л.

Теплая вода – стакан

Масло подсолнечное – 70 мл

Процесс приготовления:

Сначала смешайте сухие ингредиенты. Затем добавьте масло, воду и соду, погашенную уксусом. Все хорошо перемешайте и оставьте на 10 минут.

Застелите форму для выпекания пергаментом или смажьте растительным маслом. Духовку разогрейте до 180 градусов.

Затем вылейте тесто в форму и выпекайте 35-40 минут.

Готовый пирог можно украсить орехами и сахарной пудрой. Еще лучше – ягодами. Кстати, перед запеканием мы попытались добавить внутрь теста размороженные вишни – результат приятно поразил.

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