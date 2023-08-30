Брокколи на зиму: как правильно заморозить овощ

Брокколи – это не только вкусный овощ, но и источник важных питательных веществ для вашего рациона. Многие хозяйки пытаются сохранить этот полезный продукт даже на зиму, используя метод замораживания.

Об этом сообщили в Pixel. Замороженная капуста может храниться почти год и служит дополнительным источником витаминов и минералов в холодное время года.

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Процесс замораживания брокколи:

Выбор качественного кочана: выбирайте плотный, твердый кочерыжку брокколи без повреждений и следов плесени. Подготовка овощей: хорошо вымойте плод под проточной водой, чтобы избавиться от пыли и грязи. Разделение на части: острым ножом отделите плодоножку, срежьте кожуру, затем измельчите капусту до нужного размера. Разделение на соцветие: основную часть брокколи разделите на соцветие. Промойте их под проточной водой и обсушите на полотенце. Это предотвратит их слипание во время замораживания. Заморозка: разложите соцветия брокколи по небольшим пакетикам. Обеспечьте отсутствие лишнего воздуха в пакете, что поможет сохранить качество овощам. Завяжите пакеты и поместите их в морозильную камеру.

Этот простой процесс поможет сохранить полезные свойства брокколи и подарит вам возможность наслаждаться этим овощем в течение всего года. Замороженное брокколи станет отличной альтернативой свежим продуктам в холодное время, сохраняя в себе много витаминов и минералов.

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