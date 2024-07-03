Бронирование чиновников в Украине: Кабмин принял важное решение

Правительство расширило возможности бронирования от мобилизации для чиновников. 2 июля 2024 года Кабинет Министров Украины принял решение, разрешающее Межведомственной рабочей группе по организации призыва военнообязанных госслужащих и сотрудников госпредприятий подавать Министру обороны предложения по увеличению количества забронированных от мобилизации работников.

Согласно новому решению Министр обороны Украины получает полномочия принимать решение о расширении объемов бронирования на основании предложений Межведомственной рабочей группы. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

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Напомним, что Кабинет Министров создал эту рабочую группу 18 июня 2024 с целью координации действий органов исполнительной власти по призыву военнообязанных граждан.

Обновленный закон о мобилизации предусматривает, что бронирование от мобилизации сохраняется для всех чиновников категории "А", то есть представителей высшего корпуса государственной службы. К этой категории относятся руководители центральных органов исполнительной власти, руководители аппаратов Конституционного Суда Украины, Верховного Суда и другие.

В то же время только 50% представителей категорий "Б" и "В" могут получить отсрочку от мобилизации. Общие условия бронирования определяются Кабинетом министров.

"Внесены изменения в Положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации в части предоставления полномочий рабочей группе подавать Министру обороны предложения по увеличению объемов бронирования", – сообщил Мельничук.

По его словам, внесены изменения и в Порядок бронирования военнообязанных за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления и предприятиями, учреждениями организациями на период мобилизации и на военное время относительно предоставления министру обороны полномочий принимать решения на основании предложений Межведомственной рабочей группы по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации об увеличении объемов бронирования.

Напомним, ранее юрист пояснил, что работники ТЦК не имеют права поступать.

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