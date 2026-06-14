Бронирование исчезнет без предупреждения: что меняется с 1 июля

Представьте: вы приходите на работу, а оказывается — бронирование уже аннулировано. Именно так это и происходит. Без звонка, без письма, без какого-либо предупреждения. И с 1 июля 2026 года подобных случаев может стать значительно больше.

Дело в том, что обновлённая система автоматической проверки данных начнёт сверять информацию между реестром "Оберег", приложением "Резерв+" и бумажными документами сотрудников. Если где-то обнаружится расхождение — бронирование просто аннулируют. Автоматически.

Больше всего рискуют те, у кого устаревшие или до сих пор не внесённые в реестр заключения военно-врачебной комиссии. Казалось бы, мелочь — а на деле может стоить отсрочки.

Адвокат Роман Лихачёв говорит, что люди, как правило, узнают о потере бронирования лишь тогда, когда уже получили повестку или столкнулись с проверкой документов. Такие случаи уже фиксируют в разных регионах Украины — и это ещё до полноценного запуска обновлённой системы.

Что делать прямо сейчас? Юристы советуют не откладывать: зайдите в "Резерв+" и проверьте актуальность своих данных. Если заключение ВВК устарело — пройдите повторно. Также стоит убедиться, что работодатель правильно оформил все документы на бронирование, и периодически проверять свой статус в государственных реестрах. Лучше потратить час сейчас, чем потом разбираться с последствиями.

Чтобы проверить актуальность своего бронирования, военнообязанному необходимо открыть приложение "Резерв+" и авторизоваться через BankID или Дія. В разделе "Мой статус" отображается текущее состояние отсрочки — активная, приостановленная или аннулированная. Если данные не обновлялись более трёх месяцев или отсутствует актуальное заключение ВВК, система может пометить запись как требующую верификации. Параллельно стоит обратиться в отдел кадров работодателя и уточнить, были ли своевременно поданы обновлённые документы в реестр "Оберіг". В случае расхождений между реестрами исправления вносятся исключительно через ТЦК или уполномоченного представителя предприятия — самостоятельно изменить данные через приложение невозможно.

Если бронирование было аннулировано без официального уведомления, военнообязанный имеет право оспорить это решение. По словам адвоката Романа Лихачёва, первым шагом является письменное обращение в ТЦК и СП по месту учёта с требованием предоставить письменное объяснение оснований для отмены отсрочки. Если ответ не поступит в течение 10 рабочих дней или не удовлетворит заявителя, можно подать жалобу в Министерство обороны Украины через электронную приёмную или непосредственно в суд в порядке административного производства. Юристы также рекомендуют фиксировать все действия: сохранять скриншоты из реестров с датой и временем, копии поданных работодателем документов и квитанции об их принятии. Эта доказательная база существенно повышает шансы на восстановление статуса в случае судебного разбирательства.