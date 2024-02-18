Броня стала металлоломом: видео зажигательной работы 60 ОМБр
FPV дроны в руках обученных и креативных пилотов – очень мощное оружие.
Это ярко демонстрируют бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов Vidar 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады.
Вашему вниманию – два показательных видео, на которых РУБпАК Vidar эффектно и эффективно уничтожает тяжелую технику окупантов.
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"Демобилизовали" БМП
"Идет штурм за штурмом наших позиций, потому что врагу крайне необходимо порадовать своего вождя до выборов за паребриком, – пишет на бригадной странице прессслужба 60 ОМБр. – Но неугомонное FPV подразделение Vidar дает понять, что на нашем участке ответственности ловить нечего: демобилизовали БМП"
Поджаренные танк и "беха"
Еще один взрывной видеоролик работы Vidar+FPV.
Ранее 60 ОМБр показала видео, как артиллеристы бригады на Бахмутском направлении уничтожили миномет россиян.