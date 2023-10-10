'Бросил окурок в ящик с ракетами': под Донецком оккупант убил себя и еще семерых военных - СМИ

российский военнослужащий случайно взорвал ящик с ракетами в РСЗО "Град". Погиб он и еще семь его собратьев.

Как сообщает российский Телеграм-канал kremlin_secrets, инцидент произошел вблизи оккупированного Донецка.

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"По данным источников в Генштабе, ЧП произошло несколько дней назад на позициях наших РСЗО "Град". Машины приехали, отстрелялись. Их начали заряжать для еще одного удара по украинским позициям, и здесь все произошло", – отмечается в сообщении.

По данным канала, погибший был водителем боевой машины. Он решил устроить перекур, после чего окурок нечаянно бросил в открытый ящик со стоящими рядом ракетами для РСЗО "Град".

"Произошла сильная детонация. Взрыв произошел не сразу - окурок пролежал в ящике с ракетами минимум 15 минут, его никто не заметил, и боеприпасы были подожжены. В результате погибли восемь человек, в том числе и виновник ЧП. Ранены трое. Также потеряны две установки. "Град", – говорится в сообщении.

В канале сообщили, что после инцидента в российском Генштабе собираются отправить на фронт инструкторов по технике безопасности, "должных снизить небоевые потери войск".

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