"Буданов ДР празднует": в Крыму ночью что-то взрывалось и пытались сбить (видео)

Взрывы в Крыму - Новый хлопок в Крыму 4 января и взрывы 5 января

Вечером 4 января и ночью 5 января во временно оккупированном Крыму происходили странные салюты. В небе были видны вспышки, а оккупанты неистово стреляли.

Так, в поселке Нижнегорское отрицательно сработало ПВО. В сети опубликовали видео, на кадрах которого слышны странные звуки и видны вспышки.

В сети шутят, что глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов празднует день рождения.

Кроме этого, вечером 4 января на мысе Фиолент в юго-западной части полуострова произошла серия взрывов.

Взрыв в мысе Фиолент во временно оккупированном Крыму - взрывы в Крыму 4 января

По словам кафиров, причиной пожара якобы стал газовый баллон. Дом в поселке Незабудка сгорел полностью – пожарные не успели до него даже доехать. По предварительным данным, погиб один человек.

Кроме того, 4 января на аэродроме "Бельбек" в Крыму местные жители слыхали звуки взрывов. По словам пропагандистов, работала ПВО.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что россияне прилагают все усилия для сохранения так называемого сухопутного коридора в Крым.

По его словам, Украина будет наносить удары по позициям российских захватчиков на всей оккупированной территории.

Напомним, что генерал польской армии Роман Полко, являющийся членом Совета по делам безопасности и обороны Польши при президенте, поделился своим прогнозом по войне в Украине. По его мнению, война завершится в 2023 году.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, что нужно Украине для того, чтобы переломить ход боевых действий на Донбассе. По его словам, украинские военные нуждаются в более высокоточном оружии от западных союзников.

Также Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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