Буданов: "Мы подходим к знаковому сражению для новейшей истории Украины. Это факт"
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что война для Украины окончится победой. Он уверен, что нам удастся вернуться все оккупированные российскими боевиками территории.
В интервью "РБК-Украина" Буданов отметил, что собственные прогнозы по "весеннему контрнаступлению" он не будет пересматривать. "Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", — отметил руководитель ГУР.
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На вопрос, смогут ли наши западные союзники, если Украина добьется успехов во время этой наступательной операции, замедлить или приостановить поставки военной помощи, Буданов ответил: "Теоретически – могут. Случится ли это на самом деле – я так не думаю по состоянию на данный момент. Кроме того, все-таки у нас что-то есть. И с этим мы ведем войну уже более года. Да, мы достаточно зависимы от объемов поставок. Но если какая-то из стран решит замедлить темпы - кто-то заменит это место. Будем искать варианты. Но в конце концов я думаю, что так не произойдет".
Что касается контрнаступления, Буданов считает, что обсуждение этого вопроса в широких кругах несколько усложняет работу наших защитников. "Но это же имеет и обратную сторону. Как накручивают наше общество – вот скоро пойдем в атаку, всех уволим, все уволим, уничтожим врагов и так далее, так же это влияет и на противника. Их масса тоже все это смотрит. Вы же посмотрите, что у них в этих дурацких пабликах делается - у них страх, они боятся. То есть здесь есть как плюсы, так и минусы", — добавил руководитель ГУР.
Буданов подчеркнул, что любая информация о наступательных операциях она не для широкой общественности.
"Я думаю, что достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем во время этой операции. На каких направлениях, что именно и как – от этого я воздержусь, извините", – добавил он.
На вопрос, способна ли Россия решиться на использование ядерного удара по Украине, когда наши защитники вернут Крым, глава разведки ответил коротко и уверенно, что этого не произойдет.
Напомним, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года.
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