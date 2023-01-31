Буданов сказал, решится ли путин на применение ядерного оружия, если Украина отвоюет Крым

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украине нужно отвоевать оккупированный россией Крым до лета. При этом он сомневается, что российский диктатор за попытку вернуть полуостров решится применить ядерное оружие.

По прогнозу Буданова, российские войска сосредоточатся на том, чтобы оккупировать как можно больше населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. А наступление с территории Белоруссии он назвал маловероятным. "Это лишь попытка отвлечь внимание и разделить войска Киева", – считает руководитель ГУР.

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"Мы должны сделать все, чтобы к лету Крым вернулся домой", – сказал Буданов в интервью The Washington Post. На вопрос, допускает ли он, что в ответ путин может применить ядерное оружие, Буданов сказал: "Это неправда. И Крым нам вернут. Я вам больше скажу: все началось в Крыму в 2014 году, и на этом все закончится".

"Это тактика пугания", — добавил он. По его словам, россия — страна, от которой можно ожидать многое, но не откровенного идиотизма. "Извините, но этого не произойдет. Задача ядерного удара приведет не просто к военному поражению россии, а к распаду россии. И они это очень хорошо знают".

Комментируя взрывы на территории россии, которые время от времени происходит на разных объектах, Буданов сказал: "Пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена, проблемы внутри россии будут".

Что касается того, что будет дальше, Буданов ответил коротко: "Что дальше? Победа Украины… Я не говорю ничего нового".

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов поделился прогнозом на 2023 год. По его словам, новый год может оказаться победным для нашей страны.

В то же время, он считает, что россиян ждет новая волна мобилизации.

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