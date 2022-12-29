Буданов спрогнозировал следующие атаки рф и объяснил, зачем оккупанты стремятся захватить Бахмут

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов спрогнозировал следующие ракетные удары рф. По его словам, оккупанты продолжат попытки уничтожить энергетическую инфраструктуру.

В то же время Буданов считает, что российские атаки не будут столь мощными, как раньше, из-за существенного сокращения запасов оккупантов. Об этом глава разведки сказал в интервью для BBC.

"россия не сможет выдержать уровень атак из-за сокращения ракетных запасов и неспособности своей промышленности их восполнить", – отметил он.

Согласно данным разведки, Иран отказывается поставлять россии ракеты, несмотря на то, что предоставляет оккупантам активно используемые во время атак по Украине беспилотники.

Уточняется, что Тегеран отдает себе отчет в высокой вероятности ограничений со стороны мероприятия вследствие передачи ракет. В то же время Иран уже находится под разрушительными санкциями из-за его ядерной программы.

Буданов также объяснил, почему россияне так стремятся захватить Бахмут в Донецкой области и готовы массово терять там живую силу. По его словам, захват города позволит оккупантам открыть пути в другие опорные пункты украинских военных на востоке.

Кроме того, захват Бахмута позволит россиянам нарушить линии поставок Украины. По словам Буданова, наступление на этот город возглавляет ППК "Вагнер".

Считается, что ее основатель Евгений Пригожин хочет захватить город как политический приз на фоне соперничества между высокопоставленными российскими чиновниками.

Заметим, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что россия все силы бросает на захват Бахмута. Однако враг не может окружить город, а все попытки просто бесполезны.

Напомним, утром 29 декабря российские захватчики совершили очередную масштабную ракетную атаку по Украине. В Воздушных силах ВСУ сообщили, что россияне атаковали Украину по разным направлениям крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей.

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