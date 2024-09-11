Будет бить трое суток: что известно о мощной магнитной буре, которая началась в Украине

Сентябрь, который должен был стать "свободным" от мощных геомагнитных штормов, оказался активнее августа. В частности, он отметился мощной магнитной бурей красного уровня опасности, сила которой достигла шести баллов из девяти возможных.

Судя по прогнозу магнитных бурь на эту неделю, обнародованном на сервисе Meteoagent, шторм продлится до 14 сентября и стихнет только по выходным. 11 сентября сила магнитных бурь достигла К-индекса 6, 12 сентября ожидается пятибалльный шторм, а 13 сентября магнитные бури снова составят 6 баллов.

Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms Магнитные бури: календарь. Источник: meteoagent.com/solar-flares-storms

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Чем чревата магнитная буря?

Мощные магнитные бури могут отрицательно влиять на здоровье людей, особенно метеозависимых. Среди возможных последствий:

головная боль

Головокружение

Слабость

Бессонница

Изменения настроения

Повышение АД

Обострение хронических заболеваний

Как пережить магнитные бури?

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитной бури на организм, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Правильное питание, достаточный сон, физическая активность помогут укрепить иммунитет. Попытайтесь расслабиться с помощью медитации, йоги или других успокаивающих практик. Людям, страдающим гипертонией, следует особенно внимательно следить за своим состоянием и принимать лекарства в соответствии с рекомендациями врача. В дни магнитных бурь лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок.

Напомним, учёные выяснили, что масштабная солнечная буря "подарила" Земле новое радиационное кольцо.

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