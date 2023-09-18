Будет долго радовать красотой: как правильно обрезать лаванду

Лаванда часто видна в горшках и ящиках: она украшает террасы и наполняет их приятным ароматом. Но чтобы растение всегда миловало глаза своей красотой, важно правильно за ней ухаживать, советует prostoway.

Первый этап обрезки лаванды приходится на весну, второй – после того, как она отцветет. Важно отделить все сухие цветоносы. Во время обрезки обязательно снимите 3 пары верхних листьев. Это делается для содействия лучшему росту ветвей.

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Для удобства обрезки кустик лаванды можно завязать в пучок, а затем обрезать его на нужной высоте, используя острые ножницы.

Все оторванные цветы можно использовать для ароматизации помещений. Обрезайте соцветия, пока они еще свежи, и вы сможете создать красивый ароматический букет, который украсит ваш интерьер и отпугивает моль, поскольку эти насекомые не переносят аромат лаванды.

Напомним, мы уже писали, почему засыхает лаванда.

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