Будет греметь уже скоро: синоптик рассказал, когда Украину накроют первые весенние грозы

На этой неделе в Украине будет теплая погода, местами сопровождаемая кратковременными дождями и грозами.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на сайте "Метеопрога".

"В ближайшие дни по всей стране сохранится аномальное тепло", – отметил он.

Однако, по его прогнозу, атмосферное давление будет постепенно снижаться, что повлечет за собой осадки во второй половине недели. Дожди разной интенсивности пройдут в большинстве областей, а иногда возможны грозы. Также в ночное и утреннее время местами ожидаются туманы.

Прогноз погоды на 10-12 марта и ожидаемое похолодание.

Погода 10 марта

По прогнозам синоптика Игоря Кибальчича, понедельник в Украине будет теплым и сухим. Дневная температура будет колебаться в пределах +11…+16 °С, а в западных регионах местами потеплеет до +17…+20 °С.

Погода 11 марта

Во вторник, 11 марта, аномально тёплая и сухая погода сохранится на большей части территории страны. Лишь в западных областях приближение атмосферных фронтов из Центральной Европы повлечет за собой местами кратковременные дожди.

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Ветер прогнозируется 7–12 м/с, местами днем возможны порывы до 15–20 м/с. Температура ночью:

Левобережье: -1…+4 °С

Правобережье: +5…+10 °С

Дневная температура:

В большинстве областей +13...+18°С. В центре, на юге и Киевской области – до +20 °С.

Погода 12 марта

В среду в западных, северных и центральных регионах пройдут кратковременные дожди, а в западных областях днем возможны грозы.

Температура ночью: +5…+10 °С, днем – +13…+18 °С, в южных областях и Крыму воздух прогреется до +20 °С.

Раньше мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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