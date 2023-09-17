Будет как новая: Как очистить сковородку даже от самых стойких загрязнений

Как отмыть сковороду от нагара и жира

Если ваша любимая сковорода покрылась неприглядным нагаром, и обычные моющие средства и щетки не помогают решить эту проблему, не стоит отчаиваться. Существует простой и эффективный метод, который поможет вам избавиться от нагара раз и навсегда.

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Для этого вам понадобятся средства, которые, вероятно, уже есть в вашей кухне, пишет cpykami. Вот как удалить нагар из сковороды с помощью этой методики.

Вам понадобится:

Пищевая сода.

Бумажные полотенца.

Кока Кола.

Моющее средство для посуды.

Зубная паста.

Инструкция:

Подготовка сковороды: открутите ручку из сковороды и поместите ее в удобный для вас контейнер или таз. Это сделает процесс очищения более удобным. Применение кока-колы: Полите все внутреннее пространство сковороды кока-колой. Кока-кола содержит кислоты, которые помогут разложить нагар. Посыпьте внутреннюю часть сковороды пищевой содой. Сода будет играть роль абразива и способствовать удалению нагара. Покройте соду бумажными полотенцами так, чтобы они покрывали всю поверхность. Снова сверху пропитайте всю поверхность кока-колой. Этот процесс поможет разложить нагар под действием кислот и соды. Переверните сковороду и повторите тот же процесс на другой стороне. Дайте сковороде остыть и впитайте остатки кока-колы и соды. Любой остаточный нагар можно удалить с помощью соды, моющего средства для посуды и зубной пасты. Нанесите их на места с нагаром, тщательно потрите губкой до полного очищения, а затем промойте под проточной водой. После завершения очистки закрепите ручку сковороды назад.

Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.

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