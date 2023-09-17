Будет как новая: Как очистить сковородку даже от самых стойких загрязнений
Как отмыть сковороду от нагара и жира
Если ваша любимая сковорода покрылась неприглядным нагаром, и обычные моющие средства и щетки не помогают решить эту проблему, не стоит отчаиваться. Существует простой и эффективный метод, который поможет вам избавиться от нагара раз и навсегда.
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Для этого вам понадобятся средства, которые, вероятно, уже есть в вашей кухне, пишет cpykami. Вот как удалить нагар из сковороды с помощью этой методики.
Вам понадобится:
- Пищевая сода.
- Бумажные полотенца.
- Кока Кола.
- Моющее средство для посуды.
- Зубная паста.
Инструкция:
- Подготовка сковороды: открутите ручку из сковороды и поместите ее в удобный для вас контейнер или таз. Это сделает процесс очищения более удобным.
- Применение кока-колы: Полите все внутреннее пространство сковороды кока-колой. Кока-кола содержит кислоты, которые помогут разложить нагар.
- Посыпьте внутреннюю часть сковороды пищевой содой. Сода будет играть роль абразива и способствовать удалению нагара.
- Покройте соду бумажными полотенцами так, чтобы они покрывали всю поверхность. Снова сверху пропитайте всю поверхность кока-колой. Этот процесс поможет разложить нагар под действием кислот и соды.
- Переверните сковороду и повторите тот же процесс на другой стороне.
- Дайте сковороде остыть и впитайте остатки кока-колы и соды.
- Любой остаточный нагар можно удалить с помощью соды, моющего средства для посуды и зубной пасты. Нанесите их на места с нагаром, тщательно потрите губкой до полного очищения, а затем промойте под проточной водой.
- После завершения очистки закрепите ручку сковороды назад.
Напомним, мы уже писали, что делать, чтобы к сковороде ничего не прилипало.
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