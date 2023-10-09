Будет как новая: как поремонтировать молнию на заедающей одежде

Молнии на одежде и сумках часто подвергаются большой нагрузке. Чтобы избежать необходимости в ремонте изделия, важно правильно заботиться о молнии.

Об этом пишет Радиотрек.

Если в вашем изделии есть пластмассовая молния, для нее подходит специальная смазка для пластмассовых деталей. Просто нанесите небольшое количество этой смазки на зубчики молнии и равномерно распределите ее с помощью мягкой ткани или щетки.

В случае, когда в молнии используются железные детали, рекомендуется использовать жидкую графитовую или силиконовую смазку. Эти средства обеспечивают плавное движение молнии и защищают ее от коррозии. Нанесите небольшое количество смазки на молнии и тщательно распределите, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

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Если вы ищете народные методы ухода за молнией, оливковое масло является отличным вариантом. Просто нанесите несколько капель оливкового масла на молнии зубчики и тщательно распределите его с помощью мягкой ткани.

Также можно использовать небольшой кусок свечи для смазки молнии, проводя ею по зубчикам молнии. Это поможет уменьшить трение и предотвратить заедание.

Еще одним вариантом является обычное мыло. Просто натрите молнию кусочком чистого мыла без дополнительных компонентов.

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