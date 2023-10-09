Буде як нова: як поремонтувати блискавку на одязі, яка заїдає
Блискавки на одязі та сумках часто піддаються великому навантаженню. Щоб уникнути необхідності в ремонті виробу, важливо правильно дбати про блискавку.
Про це пише Радіотрек.
Якщо в вашому виробі є пластмасова блискавка, для неї підходить спеціальне мастило для пластмасових деталей. Просто нанесіть невелику кількість цього мастила на зубчики блискавки і рівномірно розподіліть його за допомогою м'якої тканини або щітки.
У випадку, коли в блискавці використовуються залізні деталі, рекомендується використовувати рідке графітове або силіконове мастило. Ці засоби забезпечують плавний рух блискавки і захищають її від корозії. Нанесіть невелику кількість мастила на зубчики блискавки і ретельно розподіліть, щоб забезпечити рівномірне покриття.
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Якщо ви шукаєте народні методи догляду за блискавкою, оливкова олія є відмінним варіантом. Просто нанесіть кілька крапель оливкової олії на зубчики блискавки і ретельно розподіліть її за допомогою м'якої тканини.
Також можна використовувати невеликий шматок свічки для змащування блискавки, проводячи нею по зубчиках блискавки. Це допоможе зменшити тертя і запобігти заїданню.
Ще одним варіантом є звичайне мило. Просто натріть блискавку шматочком чистого мила без додаткових компонентів.
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