Будет на вкус, как бабушкин борщ: рецепт заправки с капустой на зиму

Борщевая заправка на зиму пригодится каждой хозяйке. Эта закрутка позволит приготовить вкусный борщ без похода в магазин.

Опытные хозяйки имеют свои рецепты вкусной заправки. В частности, нужно добавлять капусту, чтобы вкус был более насыщенным.

Для приготовления понадобятся:

капуста – 3 кг,

свекла – 2 кг,

помидоры – 1 кг,

лук – 0,5 кг,

морковь – 0,5 кг,

соль – 3 столовые ложки,

сахар – 2 столовые ложки,

масло – 1 стакан,

специи – по вкусу.

Читайте также: Консервируем помидоры без уксуса: самый простой рецепт

Сначала овощи нужно помыть и почистить от кожуры. Помидоры следует перемолоть в пюре. Лук нужно мелко нарубить и поджарить до прозрачной окраски.

Морковь и свеклу нужно натереть на средней терке. После этого все овощи нужно переложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и специи.

Смесь следует перемешать и оставить на 1,5 часа. После этого кастрюлю нужно поставить на средний огонь и довести до кипения.

Когда смесь закипит, огонь необходимо убавить и варить в течение 40 минут. Получившуюся заправку можно переводить в стерилизованные банки, закрутить крышками и укутать одеялом.

Советуем также обратить внимание на рецепт овощного сота.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!