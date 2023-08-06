Будет на вкус, как бабушкин борщ: рецепт заправки с капустой на зиму
Борщевая заправка на зиму пригодится каждой хозяйке. Эта закрутка позволит приготовить вкусный борщ без похода в магазин.
Опытные хозяйки имеют свои рецепты вкусной заправки. В частности, нужно добавлять капусту, чтобы вкус был более насыщенным.
Для приготовления понадобятся:
- капуста – 3 кг,
- свекла – 2 кг,
- помидоры – 1 кг,
- лук – 0,5 кг,
- морковь – 0,5 кг,
- соль – 3 столовые ложки,
- сахар – 2 столовые ложки,
- масло – 1 стакан,
- специи – по вкусу.
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Сначала овощи нужно помыть и почистить от кожуры. Помидоры следует перемолоть в пюре. Лук нужно мелко нарубить и поджарить до прозрачной окраски.
Морковь и свеклу нужно натереть на средней терке. После этого все овощи нужно переложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и специи.
Смесь следует перемешать и оставить на 1,5 часа. После этого кастрюлю нужно поставить на средний огонь и довести до кипения.
Когда смесь закипит, огонь необходимо убавить и варить в течение 40 минут. Получившуюся заправку можно переводить в стерилизованные банки, закрутить крышками и укутать одеялом.
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