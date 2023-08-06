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Будет на вкус, как бабушкин борщ: рецепт заправки с капустой на зиму

Анастасия Крыщук

Будет на вкус, как бабушкин борщ: рецепт заправки с капустой на зиму

Борщевая заправка на зиму пригодится каждой хозяйке. Эта закрутка позволит приготовить вкусный борщ без похода в магазин.

Опытные хозяйки имеют свои рецепты вкусной заправки. В частности, нужно добавлять капусту, чтобы вкус был более насыщенным.

Для приготовления понадобятся:

  • капуста – 3 кг,
  • свекла – 2 кг,
  • помидоры – 1 кг,
  • лук – 0,5 кг,
  • морковь – 0,5 кг,
  • соль – 3 столовые ложки,
  • сахар – 2 столовые ложки,
  • масло – 1 стакан,
  • специи – по вкусу.

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Сначала овощи нужно помыть и почистить от кожуры. Помидоры следует перемолоть в пюре. Лук нужно мелко нарубить и поджарить до прозрачной окраски.

Морковь и свеклу нужно натереть на средней терке. После этого все овощи нужно переложить в кастрюлю, добавить соль, сахар, растительное масло и специи.

Смесь следует перемешать и оставить на 1,5 часа. После этого кастрюлю нужно поставить на средний огонь и довести до кипения.

Когда смесь закипит, огонь необходимо убавить и варить в течение 40 минут. Получившуюся заправку можно переводить в стерилизованные банки, закрутить крышками и укутать одеялом.

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