Будет получаться все! Названы самые благоприятные дни в мае 2023

Май 2023 года подарит многим шанс кардинально изменить свою жизнь в лучшую сторону, однако чтобы использовать все возможности по максиму стоит прислушаться к советам астрологов.

Так, в последний месяц весны будет много дат, которые считаются благоприятными для разного рода начинаний. Это связано с фазами Луны и их влиянием на жизнь человека.

Удачными во всех смыслах будут 3, 4, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 29 мая.

Нейтральными можно назвать 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 30, 31 мая.

Опасными окажутся даты 5, 15, 16 мая, в эти дни лучше не планировать важных дел, финансовых операций и дальних поездок.

Лучшие дни для хирургических операций 1-4, 22-30 мая, для стрижек и окрашивания волос 1, 3, 4, 12, 21, 22, 24, 26, 27, 29 мая.

Для крупных покупок, таких как приобретение дома, квартиры, машины, бытовой техники, лучше выбрать одну из дат – 1, 3, 4, 20, 22, 24, 27 и 30 мая.

Лучшими днями для путешествий станут 3, 5-10, 16, 20, 21, 27, 28, 30 мая.

Самыми благоприятными лунным днями для посадки цветов и семян будут 1, 8 и 15 мая.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.