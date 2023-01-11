Будет штормить уже на следующей неделе: ученые предупредили об интенсивной магнитной буре

Январь позволил немного расслабиться и ощутить покой. Начиная с 5 числа Земля практически не ощущала влияния солнечных вспышек. Однако уже на следующей неделе картина изменится, магнитосфере планеты и метеозависимым людям следует подготовиться к геомагнитному шторму.

По данным центра исследований космической погоды Meteoagent, 17 января начнется вторая за месяц волна магнитных бурь. Ученые сообщают, что в первый день следует ожидать незначительного повышения интенсивности, только до 3 баллов, однако уже 18 января мощность вырастет до 4 баллов, а 19 января следует ожидать геомагнитную бурю в 5 баллов. Начиная с 20 января ожидается резкий спад интенсивности, ученые прогнозируют показатель в 2 балла. Однако в последние дни месяца еще одна мощная волна солнечных вспышек.

Следует заметить, что изменения космической погоды происходят достаточно непредсказуемо, поэтому прогнозы обновляются после получения новых данных центра исследований. В этой связи прогноз на длительный период может быть неточным.

Чтобы уберечь организм от негативного действия магнитных бурь, следует соблюдать правила здоровой жизни. Как бы это скучно ни звучало, однако полезные продукты и полноценный сон могут изменить вашу жизнь к лучшему. Не обязательно менять свой график полностью, только внесите несколько важных пунктов, которые укрепят ваш организм.

Вы можете начать с того, что добавите в свой рацион больше зелени и овощей. Также всегда держите рядом с собой бутылку теплой воды и создайте привычку пополнять водный баланс. Больше времени проводите на свежем воздухе и делайте небольшие физические упражнения, чтобы размять тело. Всегда ложитесь спать в одно время, тогда организм привыкнет к графику и начнет скапливать силы.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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